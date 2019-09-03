Канберра, , 07:04 — REGNUM Австралийские стратеги обеспокоены укреплением торговых связей с КНР, опасаясь того, что Пекин может оказать торговое давление на Канберру, заявил экономический обозреватель Дэвид Урен в статье для издания The Strategist.

«Возможно, дипломатические отношения между Австралией и КНР остаются напряжёнными, но того же нельзя сказать о торговых отношениях между двумя странами: они становятся всё более тесными. Последние статистические данные показывают, что в июне 2019 года на долю Китая пришлись рекордные 40% австралийского экспорта», — заявил Урен.

По словам экономического обозревателя, интенсивность торговых отношений с КНР беспокоит австралийских стратегов. Есть опасения, что Китай может оказать экономическое давление на Австралию.

Исполнительный директор австралийского института по стратегической политике (ASPI) Питер Дженнингс утверждает, что «экономическое доминирование» Китая оказывает влияние на стратегическое мышление правительства Австралии. «Нам срочно нужна стратегия по диверсификации экономических отношений», — заявил Дженнингс.

Напомним, благодаря росту продаж сжиженного природного газа (СПГ), а также высоким ценам на железную руду и уголь, прибыль Австралии на китайском рынке выросла на 27% в период с января по июнь 2019 года. Это почти вдвое больше, чем на других рынках.

Лишь немногим более трёх лет назад доля Китая в ежемесячном экспорте Австралии составила 30%, а 10 лет назад — всего 20%. Последний раз лишь в 1952 году на долю той или иной страны приходилась столь значительная доля австралийского экспорта. Тогда существенная часть австралийского экспорта направлялась в Великобританию. Доля Японии в австралийском экспорте достигла своего пика в середине 1970-х годов и в настоящее время уменьшилась до 14%.

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