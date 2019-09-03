Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Помпео поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы Еврокомиссии. Также, в ходе переговоров, они подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество Соединенных Штатов и Евросоюза и пообещали совместно работать для решения «широкого круга глобальных проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно о готовящейся встрече госсекретаря США Майка Помпео с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Предполагается, что основной темой разговора станет политическое урегулирование в Афганистане, а также ведущиеся переговоры представителей Соединенных Штатов с афганским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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