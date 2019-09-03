Пхеньян, , 06:03 — REGNUM Глава МИД Китая Ван И договорился с северокорейским коллегой Ли Ён Хо об укреплении отношений между странами, а также о сотрудничестве в решении проблем на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба МИД КНР.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Они договорились поддерживать тесные контакты по вопросу поддержания мира в этом регионе. Со своей стороны, Ван И подтвердил приверженность Китая принципам защиты КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2 по 4 сентября министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в КНДР с официальным визитом для переговоров с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Отмечается, что одной из главных тем переговоров стал вопрос мирного урегулирования на Корейском полуострове.

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