Казань, , 06:03 — REGNUM В Татарии назначены сразу три новых высокопоставленных чиновника, два из которых стали заместителями министров, а один — замглавы госкомитета по тарифам. Один из назначенных, занявший пост и. о заместителя главы министерства земельных и имущественных отношений РТ, — 27-летний Тагир Хуснутдинов, который приступит к обязанностям с 4 сентября 2019 года. Сведения о назначениях обнародованы на официальном сайте правовой информации РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Про Тагира Хуснутдинова известно, что он родился 17 октября 1991 года и с 2014 по 2016 год работал помощником министра. В 2016 году 25-летний Хуснутдинов был назначен главой управления имущества того же минземимущества РТ, где проработал до 2018 года. С 2018 года он возглавляет Фонд пространственных данных республики.

Помимо Хуснутдинова, на должность заместителя министра, но в этот раз экономики, назначена назначена Наталья Кондратова, которая до этого была главой отдела инфраструктурного развития этого же министерства. Она приступила к обязанностям замминистра, без приставки исполняющей обязанности, со 2 сентября.

Также на должность замглавы комитета по тарифам назначена Лариса Хабибуллина, ранее занимавшая кресло главы отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с твёрдыми коммунальными отходами этого же ведомства.

Напомним, на 8 сентября 2019 года в Татарии назначены выборы в Госсовет РТ. В список единороссов на участие в этой гонке попал и глава минземимущества РТ Азат Хамаев. Бытует мнение, что министр сменит своё кресло чиновника на мандат депутата. В этом случае чаще всего и. о министра становится первый заместитель.