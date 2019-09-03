Туринская Слобода, , 05:30 — REGNUM На Урале Слободо-Туринский районный суд удовлетворил иск надзорных органов о досрочном прекращении полномочий депутата думы сельского поселения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Отметим, что по итогам надзорных мероприятий были установлены факты нарушения народным избранником антикоррупционного законодательства. В частности он не указал в своей декларации часть находящихся в собственности объектов недвижимости и наличие счетов в финансово-кредитных организациях.

Ранее прокуратура внесла представление в поселковую думу о досрочном лишении полномочий депутата, однако его коллеги не приняли положительного решения, после чего надзорные органы обратились в суд.