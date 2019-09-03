Джакарта, , 05:28 — REGNUM Активиста Бэнни Вэнду власти Индонезии назвали одним из ключевых фигур в беспорядках в провинциях Папуа и Западное Папуа, пишет The Jakarta Post.

Отмечается, что Вэнду сейчас находится в Великобритании. При этом он активно занимается антиправительственной пропагандой.

Напомним, в вышеуказанных провинциях уже полмесяца идут акции протеста. Представители провинций требуют референдума о самоопределении. Индонезийские власти подавляют сепаратистские выступления.

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