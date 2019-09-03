Бразилиа, , 05:13 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил свое участие в саммите по Амазонии, который пройдет в Колумбии, из-за предстоящей 8 сентября операции, сообщил его пресс-секретарь Отавиу Регу Баррус на брифинге.

«В связи с медицинскими показаниями президенту необходимо с пятницы перейти на жидкую пищу. Также поездка в Летисию практически невозможна», — заявил он.

Напомним, Болсонару получил ранение во время своего предвыборного митинга в бразильском штате Минас-Жерайс. Злоумышленник нанес ему ножевое ранение. После этого Болсонару перенес ряд операций.

Как сообщало ИА REGNUM, при этом Жаир Болсонару пообещал принять участие в заседании Генассамблеи ООН после операции. По его словам, он готов отправиться на сессию генассамблеи даже в инвалидном кресле или на носилках.

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