Варшава, , 04:38 — REGNUM Россия стремится разрушить альянс Соединенных Штатов и Польши, заявил вице-президент США Майк Пенс на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве.

Майкл Пенс (cc) Gage Skidmore

«Правда в том, что Москва ищет способы разделить наш альянс при помощи своих резервов нефти и газа. Но Польша твердо стоит за энергетическую независимость и безопасность», — заявил он.

Пенс добавил, что США и Польше необходимо быть бдительней насчет России, особенно в свете якобы «попыток вмешательства» в выборы в Европе. Тем не менее, Пенс назвал отношения Варшавы и Вашингтона самыми крепкими в истории стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Польши Анджей Дуда выступил против возвращения России в формат «Большой восьмерки». По его словам, Россия якобы реализует «имперские амбиции», чему необходимо противостоять.

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