Казань, 3 сентября 2019, 04:37 — REGNUM В Верховном суде Татарии началось рассмотрение иска о признании книги «Запрятанная история татар», написанной Вахитом Имамовым 26 лет назад, экстремистским материалом. Истцом выступает житель Нижнего Новгорода, а само заседание проходит в закрытом от СМИ режиме. Известно, что по делу назначена психолого-лингвистическая экспертиза и на время её проведения слушания приостановлены. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Известно, что книга члена Союза писателей республики, который пять лет назад за другое своё произведение — исторический роман «Огненная степь — был награждён премией имени Габдуллы Тукая, вышла ещё в 1993 году. Её тираж только в Казахстане составлял 55 тыс. экземпляров. Всего произведение перевели на 12 языков. В книге рассказывается о периоде
В комментариях газете сам автор уточняет, что собирается издать своё собрание сочинений в нескольких томах, а Союз писателей РТ номинировал его на премию народного писателя республики.
Для справки: 65-летний Вахит Имамов является автором 15 книг. Помимо этого, в разные годы он работал журналистом, редактором разных изданий в регионе.