Казань, , 04:37 — REGNUM В Верховном суде Татарии началось рассмотрение иска о признании книги «Запрятанная история татар», написанной Вахитом Имамовым 26 лет назад, экстремистским материалом. Истцом выступает житель Нижнего Новгорода, а само заседание проходит в закрытом от СМИ режиме. Известно, что по делу назначена психолого-лингвистическая экспертиза и на время её проведения слушания приостановлены. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Известно, что книга члена Союза писателей республики, который пять лет назад за другое своё произведение — исторический роман «Огненная степь — был награждён премией имени Габдуллы Тукая, вышла ещё в 1993 году. Её тираж только в Казахстане составлял 55 тыс. экземпляров. Всего произведение перевели на 12 языков. В книге рассказывается о периоде XVI—XVIII вв. Сам автор в комментариях СМИ уточняет, что для написания использовал документальные источники, научные исторические труды. Истец, насколько известно из открытых источников, мотивирует свои претензии использованием слов, которые, на его взгляд, являются экстремистскими. Среди них — каратели и колонизаторы.

В комментариях газете сам автор уточняет, что собирается издать своё собрание сочинений в нескольких томах, а Союз писателей РТ номинировал его на премию народного писателя республики.

Для справки: 65-летний Вахит Имамов является автором 15 книг. Помимо этого, в разные годы он работал журналистом, редактором разных изданий в регионе.