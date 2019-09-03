Москва, , 04:05 — REGNUM Россия выступает за то, чтобы решения по созданию зон деэскалации в Сирии принимались с уважением к интересам арабских племён, традиционно проживающих на восточном берегу Евфрата, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Отвечая на вопрос об отношении России к инициативе Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на северо-востоке Сирии, российский министр отметил, что Москва признаёт законные интересы Турции в обеспечении безопасности своих границ.

Кроме того, Москва считает необходимыми решения, «которые не будут превращать курдский вопрос в очередную серьёзную общерегиональную проблему».

«В-третьих, мы за то, чтобы любые решения, которые принимаются в контексте американо-турецких переговоров, уважали интересы арабских племён, традиционно проживающих на территориях, где сейчас разворачиваются события, на восточном берегу Евфрата. В-четвёртых, (но по важности в приоритетном порядке), будем поддерживать только такие решения, которые в полной мере уважают суверенитет и территориальную целостность Сирии», — сказал Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа стало известно, что Вашингтон и Анкара объявили о начале реализации соглашения о зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

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