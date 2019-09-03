Москва, , 03:42 — REGNUM Американские действия в отношении Ирана рассчитаны на возникновение повода к силовому сценарию, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Налицо попытки спровоцировать Иран на нарушения режима нераспространения, подрыв сотрудничества с МАГАТЭ, чтобы, видимо, получить повод для реализации силовых сценариев, которые мы категорически осуждаем и которые будут, безусловно, губительны для всего региона», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что Тегеран на провокации не поддаётся, строго следуя «всем международно-правовым нормам, которые существуют в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, в данном случае — ядерного оружия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 2 сентября заявил, что баллистическая ракетная программа Ирана развивается с соблюдением всех норм международного права.

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