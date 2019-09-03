Пекин, , 03:16 — REGNUM В общей сложности 6407 китайских чиновников были наказаны в июле за нарушение правил бережливости, сообщает агентство Синьхуа.

Среди понесших наказание чиновников был один уровня провинции и министерств, 46 уровня округов или аналогичного уровня, а также 588 уровня уезда или аналогичного, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Всего было расследовано 4597 дел, включая дачу и получение дорогих подарков или нецелевое расходование общественных средств. По данным на 31 июля 2019 года 30 938 случаев подозрений на нарушения было рассмотрено с начала года и 43 614 чиновников понесли наказание.

Напомним, что еще в 2012 году Политбюро ЦК Компартии Китая выпустила правила бережливости из восьми пунктов, целью которых стало улучшения работы правительственных чиновников и членом Компартии.

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