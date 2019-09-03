Москва, 3 сентября 2019, 02:26 — REGNUM Баллистическая ракетная программа Ирана соответствует нормам международного права, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
«Для того, чтобы быть устойчивой, любая договорённость должна опираться на консенсус всех заинтересованных сторон. Это касается и разговоров про баллистическую ракетную программу Ирана, которая развивается в полном соответствии с международным правом, не подвержена никаким запретам», — сказал Лавров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 2 сентября заявил, что политика Тегерана по ядерной сделке вызвана давлением Вашингтона на участников этой договорённости (официально называется «Совместный всеобъемлющий план действий»), которые не захотели выйти из неё вслед за США.
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