Москва, , 02:03 — REGNUM Решения, которые принял Тегеран по отступлению от первоначальной договорённости в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), были реакцией на выход США из соглашения, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон, выйдя из ядерной сделки, пытается давить на прочих участников СВПД, чтобы те не выполняли своих обещаний.

«У нас нет никаких сомнений, что именно эта линия США на подрыв международно-правовой договорённости вынудила наших иранских коллег частично приостановить выполнение обязательств, которые в соответствии с СВПД они взяли на себя добровольно», — сказал Лавров.

Напомним, 2 сентября в Москве прошла встрече Лаврова и Зарифа, на котором обсуждался широкий круг вопросов, в том числе из международной повестки. Ключевой темой была ядерная программа Ирана.

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