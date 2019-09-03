Москва, , 01:39 — REGNUM Рост товарооборота между Россией и Ираном за первые полгода 2019 г. составил 17%, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«С удовлетворением констатировали рост товарооборота за первые шесть месяцев текущего года на 17%», — сказал Лавров.

По его словам, рост товарооборота связан в большой степени с работой постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Прежде всего речь идёт о взаимодействии в энергетике, в том числе атомной, а также в области транспорта, промышленной кооперации и финансово-банковского сотрудничества.

Напомним, встреча Лаврова и Зарифа прошла 2 сентября в Москве. Российский министр назвал её «содержательной».

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