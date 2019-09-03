Бейрут, , 01:19 — REGNUM Конфликт с Израилем на израильско-ливанской границе окончен, однако начат «новый этап» противостояния, заявил лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла в ходе своего выступления по телевидению.

Флаг движения «Хезболла» (cc) Harout Arabian

Он заявил, что на этом этапе «Хезболла» намерена сбивать все беспилотные летательные аппараты Израиля, пытающиеся вторгнуться в воздушное пространство Ливана. Насралла подчеркнул, что на военные действия со стороны Израиля «Хезболла» готова ответить массированным ударом по приграничным областям.

«Я сообщил израильтянам, что у нас больше нет красной черты, потому что они поменяли правила», — добавил Насралла.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа генсек ливанской партии «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что агрессия Израиля против «иранских объектов» в Сирии и Ливане не останется без ответа. Он пообещал дать незамедлительный ответ в случае атаки израильских войск.

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