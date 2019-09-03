Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Министр юстиции США и генеральный прокурор страны Уильям Барр подготовил законопроект о введении смертной казни за массовые убийства, заявил глава аппарата американского вице-президента Марк Шорт. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Министерство юстиции разработало законопроект, предусматривающий введение смертной казни для виновных в массовых убийствах», — заявил он.

По словам Шорта, этот законопроект будет предложен Конгрессу США для одобрения. Сам пакет мер был разработал генпрокурором Уильямом Барром в сотрудничестве с командой вице-президента США Майка Пенса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент США Дональд Трамп высказался в пользу смертной казни для людей, виновных в массовых убийствах и преступлениях на почве ненависти. Он выступил с таким предложением спустя пару дней после того, как в Соединенных Штатах произошли три инцидента со стрельбой, в которой погибли и пострадали люди.

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