Бразилиа, , 00:04 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что 20 сентября он непременно отправится на сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций даже в инвалидном кресле или на носилках после предстоящей ему операции. Об этом сегодня, 2 сентября, пишут бразильские СМИ.

Жаир Болсонару (cc) FAMÍLIA BOLSONARO

Напомним, что Болсонару получил ранение во время своего предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Форту штата Минас-Жерайс. Было это 6 сентября 2018 года — за месяц до выборов президента Бразилии. Кандидата в президенты пырнули ножом в живот и поразили брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник. Повреждения были довольно тяжелыми и Болсонару перенес несколько операций.

Сейчас президенту Бразилии предстоит очередная операция. Медики говорят, что после операции Болсонару потребуется как минимум 10 дней отдыха.

Тем не менее президент Бразилии заявляет, что несмотря на операцию он обязательно поедет на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Дело в том, что по сложившейся с 1946 года традиции Бразилия выступает первой. Остальные страны это мало забодит, но в Бразилии это считают очень важным и обычно хорошо готовятся к выступлению.

«Я отправлюсь в ООН даже в инвалидном кресле или на носилках; отправлюсь, потому что я хочу поговорить об Амазонии», — сказал Болсонару.

Напомним, что в регионе Амазонии бушуют сильные пожары.