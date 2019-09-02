Иокогама, Япония, , 23:58 — REGNUM Фронт ПОЛИСАРИО сожалеет о вовлечении Японии в незаконную эксплуатацию рыболовных ресурсов на оккупированной Марокко территории Западной Сахары. Об этом заявил президент Сахарской Арабской Демократической Республики Брахим Гали на встрече с членами Сахарско-Японской ассоциации журналистов (SJJA) в Иокогаме.

Западная Сахара Sadr-russia.ru

В ходе встрече Брахим Гали отметил прочные связи между Японией и Марокко, однако подчеркнул, что дружба двух стран «не должна подталкивать Токио к заключению незаконных соглашений с Марокко, распространяющихся на территорию и воды Сахарской Республики», передаёт 2 сентября агентство Sahara Press Service.

Президент САДР также призвал Японию сохранять нейтральную позицию в отношении конфликта в Западной Сахаре и «воздерживаться от оказания какой-либо поддержки марокканской незаконной оккупации».

Сообщается, что в рамках визита в Японию генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали приминал участие в саммите Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD), который проходил с 26 по 30 августа на уровне высоких должностных лиц, министров, а затем глав государств.

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