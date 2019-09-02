Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и политическое урегулирование в Афганистане могут стать темой встречи главы госдепа США Майка Помпео с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает 2 сентября РИА Новости со ссылкой на неназванного чиновника Североатлантического альянса.

Американские солдаты в Афганистане

Кроме того, Помпео и Столтенберг обсудят подготовку к предстоящей в декабре встрече министров иностранных дел и глав государств НАТО, а также «мирный процесс и миссию НАТО в Афганистане».

Стоит отметить, что ранее альянс заявил, что встреча Столтенберга с Помпео в Брюсселе пройдёт в режиме, закрытом для прессы.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент продолжаются переговоры между США и представителями политического крыла радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о политическом урегулировании в Афганистане.

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