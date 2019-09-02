Кишинёв, , 22:46 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Майя Санду отменила запланированный на начало сентября визит в США. В молдавском правительстве сообщили ИА REGNUM, что это связано с изменением программы работы американского госсекретаря Майка Помпео, который должен быть принимать Санду в Вашингтоне.

Представители госсекретаря США попросили молдавскую делегацию отложить свой визит, и «сейчас определяется наиболее подходящая для обеих сторон дата».

Зато в середине сентября в США отправится президент Молдавии Игорь Додон. Он выступит на Генеральной ассамблее ООН и рассчитывает встретиться с руководством США.