Минск, , 22:18 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы ездить на работу на электромотоцикле или велосипеде, но опасается сравнения с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил 2 сентября на встрече со старшеклассниками минской средней школы №93.

Александр Лукашенко во время посещения минской школы, 2 сентября 2019 года President.gov.by

«Я же езжу на работу — стыдно даже — несколькими автомобилями», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко признался, что его «всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу», однако «всё испортил Зеленский».

Он напомнил, что при избрании новый президент Украины пообещал ездить на велосипеде. Из-за этого, по словам Лукашенко, сам он «отказался от этой идеи», чтобы избежать «параллелей» и обвинений в подражании Зеленскому.

Следует отметить, что Владимир Зеленский так и не выполнил своего обещания и перемещается по Киеву на автомобиле с кортежем, за что уже неоднократно подвергался критике.

В ответ на обвинения Зеленский оправдывался в Facebook, указывая на то, что в его кортеж входит всего три автомобиля, которые не используют мигалок, останавливаются на светофорах и стоят в пробках наряду с другими участниками дорожного движения.