Москва, , 20:47 — REGNUM Москва и Киев согласовывают новый план взаимного обмена удерживаемыми лицами, в соответствии с которым дела моряков, задержанных в ходе провокации в Керченском проливе, не будут передаваться украинской стороне. Об этом 2 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Первоначально запланированный обмен в формате «30 на 30» должен был состояться в минувшее воскресенье, 1 сентября. Однако, по информации издания, переговоры по обмену застопорились из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи заключённых.

Так, ранее предполагалось, что все 24 моряка, содержащиеся в СИЗО «Лефортово», будут переданы Украине вместе с материалами расследования, однако Киев не захотел продолжать процедуры по уголовному делу в их отношении.

Теперь, как сообщается, речь идёт о возможности передачи моряков с нотариально заверенными копиями их дел, оригиналы которых останутся в распоряжении ФСБ России. По завершении обмена делами займутся адвокаты, Генпрокуратура России и суд, который рассмотрит их в заочной форме.

Таким образом, по данным источника, украинской стороне формально не придётся прекращать уголовное дело в отношении моряков, которое Киев считает незаконным. Москва же сможет использовать приговор суда в качестве подтверждения законности уголовного преследования моряков в случае их вероятного обращения в Европейский суд по правам человека с жалобами на действия российских властей, отмечает издание.

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