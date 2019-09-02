Цхинвал, , 20:28 — REGNUM Хореографический коллектив школы №5 г. Цхинвал занял второе место на ежегодном Международном фестивале русского языка, проходившем в Москве с 28 августа по 1 сентября, сообщает 2 сентября ИА Рес.

По словам преподавателя школы Тамары Туаевой, в фестивале приняли участие школьники и педагоги из 32 стран мира, в том числе Австралии, Египта, Греции, Киргизии, Италии, Испании и других стран. Школьники соревновались в номинациях: «Знатоки русского языка, истории и культуры России», «Театральное творчество и художественное слово», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Хореографическое творчество» и «Вокально-хоровое творчество». Представители Южной Осетии заняли почетное второе место в номинации «Хореографическое творчество».

Хореографический коллектив Цхинвальской школы №5 в прошлом году также принимал участие в этом фестивале и одержал победу в номинации «Хореографическое творчество».