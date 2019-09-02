В Монголии запланирован ряд мероприятий, посвящённых 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. В преддверии памятной даты в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, объединивший ученых и политологов из России и Монголии. В ходе мероприятия были представлены краткие сообщения. Среди участников дискуссии — к. и. н, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
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Битва на Халхин-Голе — угроза большой войны: Радио REGNUM
Тестовое вещание начато 15 июня 2016 года. Радио REGNUM существует для тех, кто много работает и не успевает много читать. Ведь может так получиться, что сейчас надо успеть всё – но и не потерять живой пульс новостей. В ежедневных выпусках самые главные новости страны и мира, уже отобранные из океана информации. Ничего лишнего, только самая суть, изложенная в удобном формате и порой не без юмора.
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В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости - коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы – «Истории победителей»; итоги года; аналитика.