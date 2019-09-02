Бишкек, , 20:04 — REGNUM С момента создания в Киргизии единого депозитного спесчета для накопления денег от борьбы с коррупционными преступлениями антикоррупционные ведомства перечислили на него 1 млрд 443 млн сомов (более 1,37 млрд рублей), пишет «24.kg».

Наибольшую сумму отчислений за этот период обеспечила служба финансовой разведки — 758 млн сомов (около 722 млн рублей). На втором месте остается генеральная прокуратура республики — 427,5 млн сомов (около 407,2 млн рублей). Третье занимает госкомитет нацбезопасности — более 272,8 млн сомов (259,8 млн рублей).

Меньше всего денег от борьбы с коррупцией на спецсчет перевело министерство внутренних дел Киргизии — лишь 7 млн сомов (более 6,6 млн рублей).

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