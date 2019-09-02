Цхинвал, , 20:01 — REGNUM Южная Осетия и Грузия 2 сентября в ходе технической встречи в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в очередной раз не смогли договориться о разрешении сложившейся на госгранице ситуации, сообщает 2 сентября информагентство «Рес».

Встреча в рамках МПРИ прошла за последнюю неделю уже в третий раз. Цхинвал настаивает на том, что незаконно выставленный Грузией блокпост должен быть убран. Тбилиси, в свою очередь, отказывается идти на компромисс. Дата очередной встречи в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты пока неизвестна, стороны будут договариваться.

Напомним, 29 августа делегация Южной Осетии покинула встречу в формате МПРИ, так как пятичасовой диалог не привел к компромиссу сторон. 30 августа в районе села Уиста прошла вторая трехчасовая техническая встреча контактной группы в рамках МПРИ, также не принесшая результата.

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