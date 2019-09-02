Москва, , 19:59 — REGNUM Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.

Несмотря на то, что сам подсудимый себя виновным не признаёт, его вина «подтверждается письменными материалами дела и доказана в полном объёме», заявил государственный обвинитель на заседании суда.

По мнению прокуратуры, отбывать срок наказания Синица должен в колонии общего режима.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Подмосковья по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По данным следствия, Владислав Стеклов разместил в сети призывы «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков», выступая под псевдонимом «Макс Стеклов».

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