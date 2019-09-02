Тулун, Иркутская область, , 19:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал крупнейший российский банк Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области и реструктуризировать их долги по кредитам. Разговор об этом зашел сегодня в ходе визита Путина в город Тулун, который сильнее других пострадал от наводнения.

Греф. Сбербанк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выяснилось, что Сбербанк отказался идти навстречу гражданам, которые пострадали от наводнения, в частности, кредитная организация отказалась реструктуризировать долги и предоставлять кредитные каникулы.

Путин заявил, что ситуация эта крайне плохая, когда крупнейший банк страны с колоссальными доходами не желает идти навстречу людям, которые пострадали от стихийного бедствия. Российский лидер подчеркнул, что Сбербанк может и должен был это сделать.

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать», — сказал президент России.

Вице-премьер России Виталий Мутко, который курирует ЖКХ и развитие регионов, заявил, что обязательно встретится с главой Сбербанка Германом Грефом и обсудит эту ситуацию.