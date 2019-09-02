Улан-Батор, , 19:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Монголии Улан-Батор, где примет участие в торжествах в честь 80-летия разгрома японских войск на реке Халхин-Гол, сообщает 2 сентября пресс-служба Кремля.

Уточняется, что основная часть мероприятий визита российского президента в Монголию намечена на 3 сентября.

В частности, Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, встретится с председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и главой правительства Ухнаагийном Хурэлсухом.

Речь будет идти о расширении взаимовыгодного сотрудничества двух стран и реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнерства России и Монголии, соглашение о котором было подписано несколько дней назад.

В ходе своего визита главы двух государств и члены делегаций совместно возложат венки к монументу Георгия Жукова, командовавшего советско-монгольской группировкой в сражении на реке Халхин-Гол.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин прибыл в Улан-Батор из Иркутской области, где проверял реализацию восстановительных мероприятий в районах, пострадавших от наводнения.

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