Москва, , 19:17 — REGNUM В европейских СМИ входят в моду дискуссии о роли «украинского фронта» во Второй мировой войне. Об этом заявил главный редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас пошла линия уже не только на Польшу. Опять вернулись к теме украинского фронта, который и был, оказывается, основным для победы во Второй мировой войне», — заявил Сосновский.

«Система информационной подачи на Украине и на Западе — это необычайно важный момент. Потому что всё перевирается, и то, что является пока ещё домыслом, подаётся как правда. К сожалению, очень мало на это идёт реакции со стороны российских СМИ, которые что-то пишут, Мария Захарова выступает и что-то даёт… но мне кажется, мы эту тему должны более тщательно разбирать. Немецкая Die Welt всё время подаёт информацию по Второй мировой войне совершенно извращённо», — подчеркнул он.

Отметим, что несколько лет назад министр иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны заявил о том, что лагерь Освенцим на территории современной Польши 27 января 1945 года освободили солдаты Первого Украинского фронта, а значит, военнослужащие-украинцы.