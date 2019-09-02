Москва, , 19:08 — REGNUM В Германии часто распространяются ошибочные сведения о политической ситуации на Украине. Об этом заявил главный редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Германия. СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть очень опасные вещи, на которые надо обращать внимание. Позавчера немецкая ХДС выпустила пресс-релиз о том, что состоялся обмен и что надо поздравить Зеленского. Через три часа после того, как люди — в том числе я, — обратили внимание, что это не состоялось, попросили ни в коем случае распространять такую информацию, лживую и непроверенную. И такую информацию они распространяют постоянно», — заявил Сосновский.

30 августа новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что Украина и Россия начали обмен пленными. Однако вскоре офис президента Украины официально сообщил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц всё ещё согласовывается.