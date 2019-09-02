Владимир, , 18:48 — REGNUM Во Владимирской области в единый день голосования 8 сентября пройдёт 50 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Как сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии, всего в этот день будет распределено 470 мандатов.

В городе Муроме будет избираться мэр. На пост претендуют пять кандидатов: Владимир Колпаков (КПРФ), Сергей Корнилов (ЛДПР), Ром Нургалеев («Справедливая Россия»), Евгений Рычков («Единая Россия») и Юрий Тебенихин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

В городе Собинке также будут выбирать градоначальника. Там на должность претендуют Владимир Виноградов (КПСС), Александр Зиновьев (ЛДПР), Владимир Виноградов (КПРФ), Елена Карпова (самовыдвижение), Семён Малаховский («Справедливая Россия») и Алексей Шевченко («Родная партия»).

Остальные 48 избирательных кампаний относятся к выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Досрочное голосование началось 28 августа и будет проходить до обеда 7 сентября.