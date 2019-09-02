Москва, , 18:47 — REGNUM Финансовая помощь США Украине в конечном счёте может пойти на закупку неэффективных моделей вооружения из Германии. Об этом заявил главный редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Немецкая пресса давно уже отметила, что не будет никаких поставок. Но при этом они идут двуликую игру, потому что стало известно, что немцы собираются, а может уже и даже поставляют на Украину свои автоматы. Причём поставляют те автоматы G36, которые считаются в Германии не очень годными — их очень сильно критикуют», — заявил Сосновский.«Есть подозрение, что те деньги, которые собирались выделять или выделяются США, вполне возможно, и пойдут на оплату кредитов на закупку этих автоматов. Таким образом убивают сразу несколько зайцев: вроде бы оказывают помощь Украине напрямую, но оказывают помощь Германии, которая избавляет себя от этих автоматов», — подчеркнул он.