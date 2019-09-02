Москва, , 18:44 — REGNUM Украинские власти не могут привлечь средства сограждан в экономику своей страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Кто в любом государстве является главным инвестором? Граждане Украины. 85 млрд долларов находится на руках у населения. Так если население не доверяет власти, в кубышке эти деньги держит, то что же вы бегаете по всему миру и просите эти деньги? Вы сначала создайте условия, чтобы граждане Украины поверили в эту власть и вкладывали эти деньги», — заявил Килинкаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует предложить США инвестировать в страну, но при этом не намерена «стоять с протянутой рукой» перед Вашингтоном. Он также анонсировал реформы в правоохранительной и судебной системах Украины, а также улучшение инвестиционного климата.