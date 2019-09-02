Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 18:50 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске неизвестные разгромили входную группу офиса местного отделения одной из парламентских партий. Об этом сообщает пресс-служба ноябрьского городского комитета партии.

Инцидент произошёл 1 сентября. Партийцы полагают, что дверь разбили противники их кандидата в гордуму. Якобы таким образом ему отомстили за слова о «запредельных» зарплатах ноябрьских чиновников.

Отмечается, что по факту написано заявление в полицию. Выборы депутатов в гордуму Ноябрьска намечены на 8 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале зафиксирована кража агитматериалов кандидата в депутаты