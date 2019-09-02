Москва, , 18:20 — REGNUM Иран и Россия устроят совместные военно-морские манёвры в Индийском океане, заявил 2 сентября в Москве глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Такое заявление глава МИД Ирана сделал в Москве по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По словам иранского министра иностранных дел, эти военные учения не будут направлены против третьих стран.

«Мы будем проводить совместные учения в Индийском океане», — сказал Мохаммад Джавад Зариф.

«Они не будут направлены против безопасности других стран», — добавил глава МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади сообщал журналистам о планах совместных российско-иранских учений.

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