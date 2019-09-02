Москва, , 18:12 — REGNUM Речи президента Украины Владимира Зеленского в новых политических реалиях выступают в качестве противовеса заявлениям олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, интересно слушать президента. Но в тех условиях, в которых он пришёл к власти, прислушиваться надо к тому, что говорит Коломойский», — заявил Килинкаров.

Он отметил, что параллельно с интервью Зеленского вышло и интервью Коломойского, и по итогам последнего «есть о чём поговорить»: там есть конкретика, цифры, имена и фамилии.

«Причём у них очень хороший тандем получается. Что они делают? Сначала Коломойский через себя вбрасывает информацию, перетаскивает на себя весь негатив, смотрят, как общество на всё это реагирует, а потом уже через структуры власти принимают решения, которые не могут протащить, — подчеркнул эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал интервью своему другу, актеру Станиславу Боклану, сыгравшего премьера в сериале «Слуга народа». Оно возмутило некоторых наблюдателей, поскольку изначально планировалось, что глава государства ответит на вопросы журналистов в ходе расширенной пресс-конференции.