Тулун, Иркутская область, , 18:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин, который сегодня, 2 сентября, с рабочей поездкой посетил Иркутскую области, с особым вниманием отнесся к внешнему виду школьника из Тулуна.

Владимир Путин в тулунской школе Kremlin.ru

«Можно я за тобой поухаживаю», — с такими словами президент обратился к школьнику Жени во время посещения средней общеобразовательной школы №6, пострадавшей от подтопления во время паводка, и поправил ему галстук.

Напомним, что 13 мая 2016 года перед началом совещания по ОПК в Сочи Владимир Путин также обратил внимание на галстук генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и обратился к нему, сказав: «галстук подтяни».

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