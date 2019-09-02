Киев, , 18:07 — REGNUM В 2020 году внутренний валовой продукт (ВВП) Украины должен вырасти не менее чем на 5%, а с 2021 года рост ВВП Украины составит не менее 7%. Об этом 2 сентября на брифинге в Киеве заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы рассчитываем, что в следующем году продемонстрируем рост не менее чем на 5%, а все последующие — не менее 7%. В совокупности это приведет к результату, который был озвучен», — сказал Гончарук.

По его совам, ВВП Украины вырастит за счет либерализации экономики, снижения роли государства на рынках, приток инвестиций.

«За счет чего? За счет иностранных инвестиций, за счет либерализации экономики, за счет снижения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса. Мы рассчитываем на то, что украинцы и бизнес будут развиваться принципиально с другим уровнем интенсивности. За счет этого экономика вырастит», — добавил Гончарук.

Он также проинформировал, что министерство экономического развития займется развитием и поддержкой приоритетных отраслей экономики Украины.

«У нас есть много отраслей, которые являются важными, приоритетными, например, IT, агросектор. Промышленники также говорят, что их тоже нужно поддерживать. Есть много секторов экономики, которые заслуживают особой поддержки. Всеми этими делами должно заниматься министерство экономического развития, потому что перед ним стоит задача — увеличить темпы роста экономики. В этом была логика вливания министерства аграрной политики в министерство экономики… Фактически министерство энергетики присоединяется к министерству, которое отвечало за защиту окружающей среды. Для нас защита окружающей среды — приоритет», — добавил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября на встрече с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов премьер-министр Гончарук заявил, что в ближайшие пять лет ВВП Украины должен вырасти на 40%.

«Мы очень надеемся, что уже в этом году нам удастся сделать большую работу, чтобы системная контрабанда ушла в прошлое. В следующем году мы должны забыть, что такое контрабанда, в идеале. Если нам удастся выйти на этот трек, то задача вырасти за 5 лет на 40% совершенно реалистична», — считает Гончарук.

Напомним, в августе Государственная служба статистики Украины проинформировала, что рост ВВП Украины апреле-июне 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года. По отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%. Кроме того, в августе аналитики JP Morgan пересмотрели свой прогноз роста ВВП Украины в целом за 2019 год, улучшив его с 3,6% до 4,3%, а также на 2020 год, улучшив его до 3,8% с прогнозируемых ранее 3,4%.