Калининград, , 18:05 — REGNUM Истребители НАТО в Прибалтике, которые задействованы в так называемой «миссии воздушной полиции», за период с 26 августа по 1 сентября 11 раз вылетали для сопровождения российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 сентября.

По данным литовского минобороны, таким образом сопровождались российские Ил-20, Су-35, Ил-76, Су-27, Ан-12, Су-24М, Су-24МР, Ан-26 и Су-30. Все российские самолёты следовали в или из Калининградской области вдоль побережья Балтийского моря. В литовском военном ведомстве объясняют активность российской авиации учениями в Калининградской области.

Авиация НАТО дислоцирована на авиабазе под литовским Шяуляй и в эстонском Эмари.