Москва, , 18:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опасается контактировать с журналистами из-за нежелания отвечать на действительные актуальные вопросы. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Спрятался Цитата из м/ф «Крылья, ноги и хвосты». реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР

«Обратите внимание — я с одной стороны вижу желание у Зеленского и его команды быть открытыми перед украинским обществом. А с другой стороны он создаёт себе комфортные условия. Кто берёт у него интервью? Берёт не журналист — неужели нельзя было найти на Украине лояльного какого-то журналиста, чтобы провести интервью?» — заявил Килинкаров.

«Ведь это видно очевидно: рисуют просто-напросто картинку. На мой взгляд, это просто абсолютно неинформативное интервью, просто нечего обсуждать», — подчеркнул он.

Изначально планировалось, что президент Украины Владимир Зеленский ответит на вопросы журналистов на масштабной пресс-конференции, однако в итоге дал интервью своему другу, актеру Станиславу Боклану, сыгравшего премьера в сериале «Слуга народа».