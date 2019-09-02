Блед, , 18:02 — REGNUM Турция может заказать России ещё одну партию систем ПВО С-400, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на международном форуме в словенском городе Блед.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

По его словам, Турция самостоятельно решит, какие системы и у кого закупать, так как является самостоятельной страной.

«Сейчас нам нужно побольше систем ПВО, но мы пока не можем производить их сами. Если США продадут нам Patriot — мы купим. Если не продадут — то мы купим у России дополнительную партию С-400. Мы независимая страна», — сказал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, покупка Турцией российских комплексов ПВО С-400 резко осложнила отношения между Турцией и США. Вашингтон требовал от Анкары отменить эту сделку и в ответ на её реализацию заблокировал участие Турции в программе F-35.

В свою очередь, власти Турции заявили что в случае продолжения такой блокировки рассмотрят вопрос о закупке российских современных истребителей.

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