Киев, , 17:59 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков ожидает, что до 15 сентября правительство Украины подаст в парламент проект бюджета Украины на 2020 год. Соответствующее заявление Разумков сделал 2 сентября на брифинге в Верховной раде.

«Сейчас готовится проект бюджета на 2020 год. Он должен попасть в Верховную раду Украины до 15 сентября. Сейчас именно этим будет заниматься новоназначенное правительство. На это уйдет определенное время», — сказал Разумков.

При этом он выразил надежду на то, что у украинцев не будет проблем из-за отсутствия финансирования нового министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Но я уверен, что все вопросы, связанные с функционированием разных министерств, будут решены. Я надеюсь, что никто не почувствует никаких проблем ни мы, ни те, кто зависит от работы этих министерств», — рассказал Разумков, комментируя отсутствие средств в госбюджете на 2019 год для финансирования работы нового объединенного министерства по делам ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа парламент Украины 281 голосами проголосовала за новый состав Кабинета министров, который возглавил премьер-министр Алексей Гончарук. При этом на пост министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назначена Оксана Коляда. Также создано министерство развития громад и территорий Украины, его возглавила Алена Бабак.