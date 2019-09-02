Киев, 2 сентября 2019, 17:59 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков ожидает, что до 15 сентября правительство Украины подаст в парламент проект бюджета Украины на 2020 год. Соответствующее заявление Разумков сделал 2 сентября на брифинге в Верховной раде.
При этом он выразил надежду на то, что у украинцев не будет проблем из-за отсутствия финансирования нового министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа парламент Украины 281 голосами проголосовала за новый состав Кабинета министров, который возглавил премьер-министр Алексей Гончарук. При этом на пост министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назначена Оксана Коляда. Также создано министерство развития громад и территорий Украины, его возглавила Алена Бабак.