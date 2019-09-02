Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Американские военные могут покинуть пять своих баз в Афганистане в течение 135 дней, если предварительное соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет утверждено, заявил 2 сентября спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в интервью афганскому телеканалу TOLOnews.

По его словам, на данный момент выработан проект соглашения между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но оно вступит в силу только после утверждения президентом США Трампом.

По информации ряда СМИ, проект соглашения предусматривает прекращение огня на всей территории страны и прямые переговоры афганского правительства с талибами.

Уточняется, что переговоры ведутся в Дохе, а в случае одобрения соглашения его подписание будет происходить в присутствии представителей мировых держав, среди которых указаны Россия и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении оставить в Афганистане более восьми тысяч американских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал о переговорах с талибами*