Москва, , 17:39 — REGNUM США уже «спасли» экономику Украины от российского рынка, а теперь хотят избавить её и от китайских инвесторов, чтоб окончательно погрузить в безвыходное положение. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«В 2014 году американцы уже спасли Украину, экономику Украины от Российской Федерации. Сейчас приехал Болтон — спасает экономику Украины от Китая. А то, что останется, будут добивать те, кто, собственно говоря, в результате выборов и получил эту Украину, которая у них лежит под ногами. И будут проводить те «реформы», которые они будут считать нужными», — заявил Килинкаров.

Ранее помощник президента США Джон Болтон заявил о необходимости помешать продаже украинской компании «Мотор Сич» китайской стороне, объяснив это вопросами нацбезопасности США и «стратегическим соревнованием с Пекином». «Мотор Сич» — поставщик двигателей для самолётов, ранее работал на российский рынок.