Москва, , 17:28 — REGNUM Аппарат Госдумы планирует найти исполнителей для исследования эффективности правового регулирования зарубежных религиозных организаций. Информацию о проведении открытого конкурса для исполнителей заказа аппарат Госдумы размести на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

В частности, как отмечают авторы заказа в документах, в РФ необходимо выработать нормы конструктивного взаимодействия с религиозными организациями, которые получают финансирование из-за рубежа. Такие данные необходимы для того, чтобы поддержать и укрепить национальную безопасность страны, отмечают в аппарате Госдумы. Поэтому необходимо провести комплексный анализ состояния российского законодательства в области деятельности религиозных объединений, а также изучить существующий зарубежный опыт.

Под религиозными организациями в аппарате Госдумы понимают и Римско-католическую церковь, и лютеранские церкви, а также и более юные организации с разными конфессиональными идентичностями.

На эти цели аппарат Госдумы намерен выделить 6,35 млн рублей.

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