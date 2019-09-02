Москва, , 17:19 — REGNUM Заметные и авторитетные в своих кругах фигуры российской несистемной оппозиции раскритиковали проект «Умное голосование» блогера и одного из инициаторов незаконных митингов в Москве Алексея Навального. О своём негативном отношении к призыву голосовать на выборах в Мосгордуму по заранее составленному Навальным списку, куда попали в том числе члены КПРФ и ЛДПР, уже заявили Михаил Касьянов, Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Марат Гельман, Борис Вишневский и другие.

В частности, председатель «Партии народной свободы» (ПАРНАС), бывший премьер-министр России Михаил Касьянов в своём видеообращении 2 сентября заявил, что участвовать в «Умном голосовании» — «это значит помогать власти».

«Алексей Навальный призывает голосовать не за любого «неединоросса», а за того, который будет по его указанию обозначен как правильный человек. Но как можно голосовать за коммуниста? Как можно голосовать за жириновцев? — задаётся вопросами Касьянов. — Разве это является мотивацией? Нет, результата не будет. Но моральный урон понесёт каждый из проголосовавших таким образом».

Касьянов возмутился тем, что сторонники «Умного голосования» считают возможным отказаться от принципов ради того, чтобы якобы «нанести ущерб власти». «Но таким голосованием никакого ущерба власти мы не нанесём, потому что и коммунисты-сталинисты, и эти полушуты-жириновцы — они часть этой системы, часть этой власти. Это значит помочь этой власти», — заявил председатель ПАРНАСа.

Экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков, который был одним из организаторов незаконных митингов и за призывы к участию в них получил арест, также раскритиковал идею «Умного голосования» Навального. «Голосование за таких людей бессмысленно: мы получим все ту же партию власти, только слегка покрасневшую. И вовсе не от стыда, — написал он 2 сентября на своей странице в Facebook. — Уж поверьте: депутат-сталинист, борющийся с «оранжевой чумой», точно хуже проректора ВШЭ».

Против «Умного голосования» ранее выступил и Гарри Каспаров. «Всё, чего добьётся «Умное голосование» — это то, что кто-то в Кремле просто повысит собственные ставки в борьбе с Собяниным», — сказал он в интервью «Радио Свободы». Каспаров также напомнил, что Навальный не в первый раз действует так, как это выгодно властям, — на выборах мэра Москвы в 2013 году Навальному «дали пройти единороссовский муниципальный фильтр». «Даже Навальный был допущен руками власти на выборы», — сказал он.

Беглый олигарх Михаил Ходорковский, напомним, предположил, что списки участников «Умного голосования» вообще могут быть использованы ФСБ для вычисления потенциальных активистов протестных акций. Не нравится идея «Умного голосования» и политтехнологу, галеристу Марату Гельману. «Все разговоры про то, что «Умное голосование» улучшит думу — в пользу бедных», — пишет он у себя в «Фэйсбуке».

Член партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский откровенно высмеял «Умное голосование» в своей колонке на сайте «Новой газеты»: «Они оценят — кто имеет больше шансов победить «единоросса», того и надо поддержать, кто бы он ни был. Коммунист, сталинист, жириновец — неважно».

Он также напомнил слова ближайшего соратника Навального Леонида Волкова, который признался, что в список «Умного голосования» будет набран «буквально всякий сброд». «И повторяет: «Будет пара приличных людей, но в основном — сброд. Хотите «сброд» в депутаты? Я — не хочу. И другим не советую», — подчеркнул Борис Вишневский.

Оппозиционный публицист Андрей Мальгин признался, что изменил своё отношение к «Умному голосованию», когда стало понятно: «Идея свелась к тому, чтобы отдать в думе большинство коммунистам». «То есть представителям КПРФ, той самой партии, которая образцом общественного устройства считает сталинский СССР, — пишет он на своей странице в «Фейсбуке». — Чем все-таки коммунисты лучше единоросов? Тем, что Собянин расстроится в этом случае? Если в моем округе, где я прописан, кандидатом для «умного голосования» окажется представитель сталинистской партии, я лучше останусь на пляже. Вот. Что такое нерушимый блок коммунистов и беспартийных, я слишком хорошо помню».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети уже появился список для «Умного голосования», который будет предлагаться Навальным москвичам. В нём указаны кандидаты, за которых, по мнению блогера, стоит голосовать, и те, кто, как считает Навальный, является «скрытым единоросом». В числе таких, к примеру, оказалась Анастасия Удальцова — супруга левого активиста Сергея Удальцова, отсидевшего 4,5 года в колонии за массовые беспорядки на Болотной площади. «Скрытым единороссом» назван и соратник Бориса Немцова Михаил Конев, по предположению экспертов — за то, что именно к нему ушла жена Олега Навального — брата идеолога «Умного голосования».