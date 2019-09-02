Буэнос-Айрес, , 17:17 — REGNUM «В разгар финансового землетрясения, вызванного победой перониста Альберто Фернандеса на предварительных выборах в Аргентине 11 августа, ослабленное правительство Маурисио Макри приняло в минувшее воскресенье постановление ограничить покупку долларов в Центральном банке в попытке остановить рост стоимости доллара и утечку капиталов из страны», — пишет сегодня, 2 сентября, испанское издание ABC.

Кроме того, согласно принятой мере, до 31 декабря этого года экспортеры товаров и услуг должны будут ввозить в страну валюту и реализовывать ее на валютном рынке только на тех условиях и в те сроки, которые установит Центральный банк Аргентины. Банк также будет определять те случаи, в которых для покупки валюты и ее перевода за рубеж потребуется предварительное согласование, «учитывая объективные тенденции, действующие на рынке валют, а также различия между ситуациями с участием физических и юридических лиц».

Что касается приобретения валюты, максимальная сумма, которую сможет купить физическое лицо в месяц, составит 10 тысяч долларов. Для покупки большего количества долларов потребуется предварительное согласование. В случае перевода средств со счетов за рубеж максимальная разрешенная сумма также будет равняться 10 тысячам долларов на одного человека в месяц, уточняет Efe.