Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Глава Совета Федерации Федерального собрания РФ, экс-губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко возглавит Попечительский совет филиала Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. Это учебное заведение для девочек открылось сегодня, 2 сентября, в Санкт-Петербурге.

«Здесь созданы все условия для проживания, занятий, отдыха, но самое главное, что дочери офицеров из всех уголков нашей необъятной страны имеют возможность получить уникальное образование», — подчеркнула Валентина Матвиенко, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что при создании Пансиона воспитанниц и его петербургского филиала оборонное ведомство проделало значительную и качественную работу, в том числе по сохранению традиций российского офицерства.

Спикер Совфеда уверена, что новый современный образовательный комплекс на острове Бычий в дельте Невы станет украшением Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге открыт военный пансион для девочек: собеседница Путина здесь